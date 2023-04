Si bien no tiene un día confirmado, aunque se cree que se desarrollarán en diciembre, Boca empieza a armar el mapa electoral para ver quiénes son candidatos a ser presidentes del club. Actualmente la conducción está a nombre de Jorge Amor Ameal, que como vicepresidente posee a Juan Román Riquelme, ídolo máximo de la institución que está confiado de volver a asumir otros cuatro años.

Sin embargo, cuando todo parecía que no iba a ocurrir, Mauricio Macri decidió meterse de lleno en la batalla política del "Xeneize" y competirá en las elecciones. ¿Irá de presidente? Por ahora no, se habla de una vicepresidencia porque desde hace tiempo que Andrés Ibarra es el candidato de su partido y quien viene haciendo campaña desde mitad 2022. Aunque no se descarta que el ex mandatario del país entre 2015 y 2019, con 12 años de mando en Boca, tome un rol mayor si los números del ex tesorero del club no cuajan.

Tras 16 años de ausencia por nombre, aunque colaborando con el partido afin a su ideología con la llegadas de Pedro Pompilio y Daniel Angelici, y principalmente producto de lo que va a ser su incursión en la decisión para elegir un nuevo mandatario, vamos a repasar la trayectoria a nivel obtención de títulos de parte de Mauricio Macri cuando presidió a Boca.

¿Cuántos títulos ganó Boca con Mauricio Macri como presidente del club?

Mauricio Macri ganó 16 títulos en su etapa como presidente de Boca Juniors, sabiendo que el mismo fue desempeñado entre 1995 y 2007 además de ser el máximo ganador por encima de Alberto J. Armando, con 12. Cabe resaltar que ese último año interrumpió su mandato el 4 de diciembre al asumir como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aunque desde el 27 de febrero al 1° de junio de 2008 reasumió provisoriamente hasta elegir a su sucesor, que terminó siendo Pedro Pompilio.