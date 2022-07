No mucho tiempo atrás, a Jorge Bermúdez le preguntaron por el entrenador ideal para Boca y su respuesta fue un nombre y un apellido concreto. Hoy, es uno de los apuntados para suceder a Battaglia.

Luego de la eliminación por Copa Libertadores ante Corinthians en los octavos de final y las posteriores declaraciones en conferencia de prensa donde hubo cortocircuitos entre un lado y otro, el Consejo del Fútbol de Boca tomó la decisión de prescindir de los servicios de Sebastián Battaglia como entrenador del club de la Ribera.

Mediante un comunicado oficial del club informaron que el máximo ganador de la historia xeneize como futbolista dejaba el mando de DT tras un lapso de menos de un año con ese cargo, al haber asumido el 17 de agosto del pasado 2021. "No pedí explicaciones. Obviamente aceptaba las decisiones que ellos (el Consejo del Fútbol) tuvieron que tomar. Simplemente estoy agradecido a los jugadores por el esfuerzo que hicieron y a los hinchas, que siempre dan su apoyo. Me voy conforme con lo que fue esta etapa", fueron sus primeras palabras como ex entrenador a la hora de comunicar lo que había sucedido en la reunión en la que le informaron de su despido.

Lógicamente, mientras el tridente Hugo Ibarra-Leandro Gracián-Mariano Herrón, desde el Consejo del Fútbol de Boca ya se pusieron en marcha para buscar un reemplazante acorde para el club, por lo que no van a precipitarse, pero sí es cierto que la búsqueda ya comenzó y aparecieron varios candidatos, siendo Ricardo Gareca el principal apuntado de momento.

El Tigre es de la preferencia de Riquelme y eso se conoce desde hace rato, pero si nos remitimos al archivo, también sería el principal candidato de Jorge Bermúdez, ya que el Patrón hace tiempo, antes de asumir su cargo en el CdF, lo pedía para Boca. Tras la eliminación xeneize ante River en las semifinales de la Copa Libertadores 2019, con Gustavo Alfaro al mando, Bermúdez había soltado: "Ricardo Gareca es técnico para Boca, hace mucho tiempo lo tengo en mente. Tiene que ser un hombre por encima de una idea común, un tipo con jerarquía y prestancia".

Gareca estuvo más de una vez en el radar de Boca y tiene un pasado -negativo- como jugador en la década de los '80. Actualmente, se encuentra en Argentina y su futuro como DT de la Selección de Perú es una incógnita tras quedar eliminado del Mundial de Qatar en el repechaje contra Australia. ¿Será el entrenador xeneize en breve?