Hace algunos días, Agustín Almendra pidió disculpas públicas y reclamó una charla con Sebastián Battaglia para que revea su situación. "Por ahí fue un momento de calentura porque yo no venía jugando. Pasaron muchas cosas, para mí ya está todo atrás, ojalá pueda tener una charla con él y pedirle disculpas", dijo el volante de Boca y reavivó el tema.

Sin embargo, la respuesta que dio el director técnico cuando le preguntaron por el tema en conferencia de prensa fue totalmente firme. "Yo ya fui claro en su momento, no tengo por qué volver a opinar del tema. Creo que no vale la pena volver al tema", aseguró el "León". Sin embargo, la situación del entrenador cambió mucho en poco tiempo.

El puesto de Battaglia en el club está cuestionado y esta misma semana pudo darse su salida. Sin embargo, el consejo de fútbol decidió darle un tiempo más de plazo y ya se sabe en la interna que no tolerarán otro traspié tanto en resultados como en el juego. Por eso, la pregunta que todos se hacen es clara: ¿Qué pasa si seva el DT? ¿Esto puede cambiar la situación de Almendra?

Vale recordarlo: la intención de los dirigentes es mantener activo al futbolista por si tienen que venderlo en el próximo mercado de pases. Pero la decisión de no perdonarlo es solo de Battaglia. Si el entrenador se va del club, la principal traba para la vuelta del mediocampista ya no estará. ¿Qué decidirán Riquelme y su equipo de trabajo con Almendra si es que el DT no sigue?