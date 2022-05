Tras la gran victoria de Boca por 1 a 0 ante Always Ready, la polémica jugada del penal puso al arbitraje en el ojo de la tormenta, sobre todo desde la viralización de algunos videos en donde la seguridad del Estadio Hernando Siles confiscó algunos obsequios que la dirigencia del Xeneize le hizo llegar a la terna encabezada por el peruano Kevin Ortega.

"En cada partido tenemos la cortesía y la delicadeza de ir a regalar un presente al cuerpo arbitral. Lo hacemos en todos los partidos que hemos estado y hay testigos que lo pueden decir", afirmó Jorge Bermúdez ante la prensa, en representación del Consejo de Fútbol del club de La Ribera, para defenderse de las acusaciones.

Los regalos de camaradería son una realidad dentro del fútbol sudamericano y el propio Código de Etica de CONMEBOL así lo indica, despejando cualquier tipo de sospecha sobre las autoridades de Boca previa y posteriormente al duelo de Copa Libertadores contra Always Ready. Por este motivo, no habría sanciones para el Xeneize.

El artículo 22, denominado "Ofrecimiento y aceptación de obsequios u otros beneficios", indica que las personas sujetas al presente Código solo podrán ofrecer o aceptar obsequios en los casos en que dichos obsequios u otros beneficios:

a) Tengan un valor simbólico o irrelevante.

b) Excluyan toda influencia en la ejecución u omisión de un acto.

c) No contravengan sus obligaciones.

d) No deriven en beneficios económicos indebidos o de otra índole.

e) No causen un conflicto de intereses. Cualquier obsequio o beneficio que no cumpla todos estos criterios está prohibido.

Además, el Código de Étic señala que "no están comprendidos dentro de la aplicación de este artículo, los objetos promocionales de marcas, tales como entradas de protocolo para partidos organizados por la CONMEBOL, lapiceros contramarcados con marcas corporativas, cuadernos, calendarios, gorras, camisetas y, en general, todo material publicitario que tengan un valor simbólico o irrelevante". Esto último aplica a la ropa que la dirigencia azul y oro le hizo llegar a la terna arbitral. Dudas despejadas.