Boca vuelve al ruedo por el Torneo LFP 2023 y Hugo Ibarra deberá tomar una decisión clave con uno de los sancionados que vuelve a estar disponible: Sebastián Villa. El colombiano generó comentarios negativos luego de hacerse echar contra Talleres por una reacción agresiva y el clima no es el mejor con el jugador.

Incluso las leyendas del club se atreven a descalificar al extremo que, pese a su gran influencia en el ataque de Boca, ha demostrado en varias oportunidades su falta de capacidad para mantener la cordura en momentos donde el equipo lo necesitaba.

No es la primera vez que Hugo Perotti, campeón de América con el Xeneize en el 78, dispara con munición gruesa contra Sebastián Villa. Luego de haberlo tratado de "mal compañero y mala persona" en el pasado, el exjugador de Boca volvió a la carga tras la expulsión del cafetero en Córdoba.

"A mi no me importa lo que pueda rendir Villa en la cancha si no tenes respeto y te querés ir del club. Encima no está rindiendo", sentenció el exfutbolista en diáloigo con Boca de Selección. A continuación, un mensaje fuerte para el delantero: "No fue nadie, Boca lo adoptó y ahora paga de esa manera". Durísimo, como Perotti nos tiene acostumbrados. ¿Responderá el colombiano?