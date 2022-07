El fuerte mensaje de despedida de Izquierdoz en Boca: "Me hubiera gustado..."

La historia entre Carlos Izquierdoz y Boca llegó a su fin. Durante el mediodía del jueves, ya tarde en España, el Sporting de Gijón hizo oficial la contratación del "Cali" por las próximas dos temporadas, confirmando definitivamente su salida del Xeneize tras haber sido protagonista de un episodio conflictivo entre el plantel y los dirigentes por premios adeudados.

Si bien su última imagen no fue la esperada, despidiéndose del país en pleno partido de Boca, Izquierdoz decidió hablarle al hincha mediante sus redes sociales con un comunicado contundente. "Llegó el momento de despedirme. Se cruzan muchísimos recuerdos en mi cabeza y siento orgullo de lo que viví en estos años. Lo que comenzó como un sueño se hizo realidad y hoy le estoy dando un cierre", comenzó el escrito del ex Lanús.

"Que me hubiera gustado despedirme de otra forma, seguro. Pero no pasa nada, se dio así", aclaró el defensor sobre lo silencioso que fue su adiós del equipo de La Ribera. Además, Cali también destacó todo el esfuerzo que hizo por el club en estos años: "Me voy satisfecho porque siempre di todo lo que tenía de mi, postergando otros sueños personales o a veces priorizando al club por la familia".

Sobre las críticas y versiones de su salida, Izquierdoz fue claro. "Molesta que se hayan dicho cosas que son mentiras. Si había alguien que quería ganar esta copa, ese era yo, sabía que iba a ser mi última oportunidad y no iba a hacer nada que atentara contra eso. Igualmente la gente que me conoce sabe cómo soy, de qué forma me manejo y eso es lo que importa", posteó.

Luego de agradecerle a cada uno de los integrantes de Boca, desde sus compañeros hasta la utilería, sin olvidarse de los hinchas, Cali cerró con un cálido mensaje para la institución por los años recorridos. "Fueron muchos partidos y varos títulos que van a quedar en mi corazón por siempre. Les deseo lo mejor, Boca va a seguir siendo eternamente el más grande. Hasta siempre Boca, Boca de mi vida…", concluyó la carta del ahora jugador del Sporting de Gijón. Se terminó una era.

Comunicado completo de Carlos Izquierdoz