El fuerte reproche de Agustín Rossi ante las críticas: "No soy un robot"

Cuando el camino parecía libre para que Boca se corte y pueda dar la vuelta olímpica antes de tiempo, Newell's arruinó la fiesta azul y oro con el gran batacazo de la fecha en la Liga Profesional: 2-0 en Rosario con goles de Juanchón García y Waler Ditta. Con este resultado, los perseguidores del Xeneize se frotan las manos con la ilusión de ser campeones.

Interamente, Hugo Ibarra y sus dirigidos saben que no hicieron un partido digno de punteros del campeonato. Es por eso que la autocrítica no faltó a la hora de declarar ante la prensa. Sin embargo, a Agustín Rossi no le gustaron los reclamos que recibió por los goles de la Lepra y se defendió en los micrófonos.

"Soy un ser humano, soy arquero, no soy un robot que puedo sacar todas, hay partidos que hay goles que no son imposibles, otros que tengo la posibilidad de ayudar atajar que parecen imposibles", declaró el arquero y gran figura que tiene el club de La Ribera. Razón no le falta, ya que salvó en más de una ocasión a sus compañeros cuando más lo necesitaban.

Luego, antes de despedirse, Rossi dejó un mensaje alentador en vistas a la definición del Torneo de la Liga Profesional. "Quedan dos finales, al resto también", expresó en relación a la presión que tienen los equipos de arriba de la tabla a falta de fecha y media para el final. A cambiar el chip y pensar en Gimnasia.