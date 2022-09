Juan Román Riquelme es ídolo total de Boca. Más allá de la evaluación que cada hincha haga sobre su actual labor como dirigente, el Torero es indiscutido en el Xeneize y no sólo por lo que hizo dentro de la cancha. Este miércoles, una nueva historia que demuestra su solidaridad salió a la luz y los fanáticos se volvieron locos en las redes.

"¿Quién te abrió la puerta para que regreses a Boca?", le preguntó Alejandro Fantino en ESPN a Claudio Benetti y el ex jugador del equipo de La Ribera comenzó a contar una historia que le puso la piel de pollo a todos los presentes. "Román a mí me dio una mano inmensa", fue la primera frase entre la emoción.

La cruda historia de Benetti y la ayuda de Riquelme: "Le debía plata a todo el mundo"

"A mí no me da vergüenza decir las cosas. Soy muy realista. Tres años atrás yo le debía plata a todo el mundo", confesó el futbolista que fue campeón con Boca en 1992. Y continuó casi entre lágrimas: "A mis hijos no les podía comprar nada. Nada. Y mis hijos sin embargo no se fijaban en eso".

Luego, contó la mano que le dio el máximo ídolo del Xeneize: "Yo la pasé mal mucho tiempo. Cuando pude volver al club... Soy un tipo feliz porque tengo trabajo. Cuando no tenés laburo no sabés en donde estás. No encajas en la sociedad. Román me dio una mano y quizá sin conocerme". ¡Conmovedor!