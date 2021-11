Boca recibirá a Sarmiento de Junín este sábado 20 de noviembre, en La Bombonera, en el marco de la continuidad de la fecha 21 de la Liga Profesional. En este escenario, el Xeneize buscará adueñarse de tres puntos que le permitan consolidarse en la tabla general del campeonato. Además, será un partido especial para Sebastián Battaglia, quien intentará quitarse una espina.

- Plagada de regresos: la lista de convocados de Boca para el duelo ante Sarmiento

El técnico del elenco de La Ribera es consciente de que el rendimiento del equipo en la recta final del año será determinante para que el Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, adopte una decisión sobre su continuidad en el cargo. Por lo tanto, intentará conseguir un nuevo triunfo para ratificar las sensaciones positivas y, en consonancia, tomarse revancha ante el Verde.

El ex mediocampista ya se enfrentó con Martín Funes, actual DT interino de Sarmiento ante salida de Mario Sciacqua, pero no conserva un buen recuerdo. De hecho, se vieron las caras el pasado 2 de junio en la final del Torneo de Reserva. En aquella ocasión, el Boca de Battaglia ganaba 1-0 en el Estadio Florencio Sola de Banfield. Sin embargo, no pudo resguardar la ventaja, perdió 2-1 y se le escapó el título.

En aquella ocasión, el encargado de inaugurar el resultado fue Luis Vázquez, quien con el transcurso de los meses logró transformarse en una de las piezas claves del plantel de Primera. Luego, Julián Brea y el propio Vázquez, en contra, sellaron la victoria de Sarmiento. ¿Cómo será el reencuentro entre los dos entrenadores?