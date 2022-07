En lo que fue la floja actuación de Boca y al consecuente derrota ante Argentinos Juniors, los fanáticos xeneizes se enojaron con varios futbolistas en particular, pero con uno en principal parecen haberse cansado.

El contexto futbolístico de Boca no es nada bueno tanto en los resultados como en el juego, pero sin dudas que la derrota ante Argentinos Juniors en este martes por la noche en La Paternal fue una de las actuaciones más flojas del Xeneize en lo que va del semestre, e incluso del año.

Es que los dirigidos por Hugo Ibarra no se lucieron, no generaron situaciones de peligro y pese a haber tenido la posesión de la pelota a su favor, no fueron claros de cara al arco rival y perdieron de manera correcta ante un conciso y contundente Argentinos que tiene un estilo de juego marcado hace tiempo de la mano de Gabriel Milito y que se encuentra puntero de la Liga Profesional.

La actualidad de Boca cambió rotundamente en los últimos veinte días, donde los conflictos internos, el cambio de entrenador y la sensación de transición con la que atraviesa este semestre hacen que el momento sea verdaderamente muy flojo para el club de la Ribera. Para peor, se le suman la mala forma de algunos de los futbolistas, incluso algunos que hace no mucho eran figuras del equipo.

Lógicamente, esto ya generó enojo en los hinchas, quienes pese a apoyar en los malos momentos parecen ya haber llegado a momentos de impaciencia con miembros del plantel actual. Entre los que fueron titulares esta noche ante el Bicho, jugadores como Carlos Zambrano, Nicolás Orsini y Jorman Campuzano fueron ampliamente cuestionados, pero el que más la "ligó" en redes sociales por parte de los fanáticos xeneizes fue Luis Vázquez.

El juvenil desde hace varios partidos no se encuentra en buen nivel y frente a Argentinos tuvo una muy floja actuación. Todo esto, se entre cruza con su inminente salida rumbo al Brujas de Bélgica, por lo que los hinchas reaccionaron relacionando su traspaso con este mal momento personal dentro de la cancha, por lo que no tardó en hacerse tendencia en Twitter con bastantes comentarios criticando su rendimiento. Parece que a los simpatizantes de Boca se les agotó la paciencia con él.