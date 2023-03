Pasaron más de seis meses de la destitución de Sebastián Battaglia como DT de Boca, a raíz de la eliminación de la CONMEBOL Libertadores ante Corinthians y una bajo rendimiento del equipo que generó malos resultados en el torneo local. Desde la distancia, el "León" analizó su estadía en La Ribera y habló principalmente sobre su relación con Juan Román Riquelme.

El próximo fin de semana se llevará a cabo el Partido de Leyendas por el centenario del Villarreal y, a diferencia de Riquelme y Palermo, Seba no recibió el llamado del Submarino. "No tengo rencor, pero sí me hubiera gustado que me inviten", soltó el entrenador en el programa Boca de Selección.

De haber sido invitado, Battaglia podría haberse reencontrado con Román luego de que ambos separaran caminos a mediados de 2022. Lejos de la polémica, el ex 5 del Xeneize manifestó: "No hubiera tenido problemas en compartir con Riquelme, no me sentiría incómodo para nada. Desde mi lado, no. Por ahí sería bueno tener un reencuentro".

Es que, al parecer, hay una charla pendiente entre ambos ídolos del club de La Ribera. "Quizás podríamos tener una charla como para aclarar algunas cuestiones que me parece que no vendría mal. Son momentos en los que hay que diferenciar y separar las cosas", expresó Battaglia para luego hacerle un pedido a Román.

Vinculado a lo que va a suceder el próximo fin de semana en Villarreal, el León manifestó sus ganas de estar en otro homenaje: el de JR10. "Si tiene la intención de invitarme a su partido, me gustaría estar. Mi carrera ha sido parte de la suya en varias oportunidades. Pero la decisión no la tomo yo, son listas que arma cada uno cuando elige hacerlo", cerró. ¿Le atenderá el pedido Román?