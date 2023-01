El colombiano interesa en Boca y para intentar contratarlo, en las oficinas del Xeneize idearon una estrategia que no cayó bien en México.

El plan de Boca para quedarse con Roger Martínez que no gustó en México

Desde que Juan Román Riquelme regresó a Boca bajo su rol de vicepresidente y de máximo encargado del fútbol en el Xeneize, uno de sus deseos más grandes es contar con Roger Martínez como refuerzo. Esto se nota en cada mercado de pases en donde, desde la Ribera, buscan la posible alternativa de sumarlo al plantel ubicado en Brandsen 805.

Este 2023, la posibilidad es más cercana que nunca debido a que el contrato del colombiano con el Club América de México vence en junio y no pretende renovar con los "Azulcremas", por lo que busca emigrar este año y allí Boca se lanzó atento a su fichaje.

En este sentido, hace días el Xeneize hizo un acercamiento a modo de oferta directamente hacia el jugador en donde le acercaron una propuesta de firmar un precontrato para que arribe apenas expire su vínculo con América y una vez que esté eso sellado, desde Boca irían a la carga económicamente para quedarse con Roger Martínez en lo inmediato. Esta actitud no habría gustado mucho en México, ya que se habló primero con el jugador antes que con el club.

Este situación de disgusto en tierras aztecas lo reveló el medio ESPN de aquel país, quien también añadió que la posibilidad del arribo del colombiano a Boca no era sencilla: "El problema para Boca es que América ya no necesita liberar plazas de extranjero y Roger es del agrado de Fernando Ortiz (el DT de las "Águilas"), y el colombiano no estaría dispuesto a ganar menos para irse a jugar a La Bombonera, por lo que luce complicado que pueda darse dicha transacción", esbozó el medio.

De esta manera, las informaciones desde México indican que la llegada de Roger Martínez a Boca podría ser difícil, por lo que no sería descabellado que en el Xeneize empiecen a buscar otras opciones para reforzar la ofensiva.