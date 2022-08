La pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano sigue generando secuelas. La historia comenzó el domingo a la noche, finalizado el primer tiempo del partido entre Boca y Racing, pero continuó luego con la charla de Juan Román Riquelme y se mantendrá toda la semana, al menos hasta el duelo frente a Rosario Central de este miércoles en La Bombonera.

El periodista Pablo Ladaga contó en C5N algunos detalles de la historia y cómo quedó el vestuario tras lo sucedido. Y reveló que, tras los golpes en el pasillo que va camino a los vestidores, "la situación continuó en el vestuario con más discusiones y reproches. Antes de volver al campo de juego, hubo pedido de disculpas".

Pero eso no es todo: también mencionó que Hugo Ibarra está molesto por cómo queda su imagen frente a lo ocurrido. "Lo que me dicen es que Ibarra está enojado. Siento que lo desautorizaron y el plantel se le va de las manos", remarcó Ladaga. Y no descartó sanciones: "Atención porque Boca juega el miércoles ante Rosario Central en La Bombonera. Lo que no les puedo asegurar es que Benedetto juegue".

Para cerrar, Ladaga manifestó también que esta situación dejó expuesto a Benedetto frente a sus compañeros. "El plantel está fracturado. Y la gran mayoría de los jugadores está a favor de Zambrano, no a favor de Benedetto. Esto es un antes y un después", aseguró.