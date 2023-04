Después de más de un año sin siquiera entrenar con el plantel de Primera División, Agustín Almendra cerró su llegada a Racing. El volante quedará libre de Boca en junio y, tras haber superado la revisión médica, firmó un precontrato para ser refuerzo del equipo de Fernando Gago.

Desde que Sebastián Battaglia decidió apartarlo del plantel por indisciplina, el jugador bajó considerablemente su perfil. No apareció más públicamente, no dio notas con los medios y apenas se expresó en sus redes sociales con alguna historia en Instagram y algún like en Twitter. Ahora, tras cerrarse su pase a la Academia, soltó un me gusta para confirmar la noticia.

El mediocampista le dio me gusta a un tuit del periodista Augusto César, que confirmaba este cambio de club. "Agustin Almendra es refuerzo de Racing. Superó la revisión médica y firmó un precontrato con el conjunto de Avellaneda. Llegará en condición de libre el 1/7. A Gago le interesó siempre", arrancaba diciendo el corresponsal.

Además, el cierre del mensaje del cronista dio un dato revelador: "El jugador tenía ganas de tener revancha en Argentina y más en el club del cual es hincha". Aún corriendo el riesgo de quedar mal parado con los simpatizantes del Xeneize, Almendra soltó el like para aprobar la data del periodista. Volverá a las canchas rápido.