A pesar de que la situación de Agustín Almendra en Boca bajó la espuma, el volante volvió a ser noticia luego de conocerse que el Santos quiere llevárselo en los próximos días. El jugador había discutido con Sebastián Battaglia y fue separado del plantel profesional, por lo que ahora está sumando minutos en la Reserva.

Su futuro está lejos de La Ribera y todos en el club lo saben. Tras la insinuación del "Peixe", Almendra habría tomado la palabra para dejarle en claro al Consejo de Fútbol que quiere marcharse al conjunto brasileño. El único impedimento que existe es la modalidad del pase: el Santos solicitó un préstamo con opción de compra, mientras que el Xeneize quiere una venta directa.

En medio de las negociaciones para sellar definitivamente su salida, el mediocampista volvió a estar activo en redes sociales y publicó una storie con un mensaje que tiene tintes de despedida. "Preparándome para lo que viene", escribió Almendra en su cuenta de Instagram, donde expresa su optimismo de cara al futuro. ¿Días contados?

Como si fuera poco, otro detalle en la publicación también generó ruido en redes. El volante eligió musicalizar su posteo con un fragmento de la canción "Pinta", interpretada por L-Gante y Pablo Lescano junto a Bizarrap. "No me cabe que me falten el respeto. No me apuren que yo siempre ando bien suelto. Ya me conocen", dice la letra que seleccionó el futbolista de Boca. Suena a un adiós y con asuntos pendientes.