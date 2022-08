"Rossi es de Boca y de Boca no se va", fue lo que expresó el hincha en la última presentación del equipo en La Bombonera. El 1 es el único ovacionado por el pueblo xeneize en este momento y el motivo es claro: es el que más se destacó en todo el 2022.

Tras la llegada de un peso pesado como Sergio Romero, el arquero no se achicó sino que se hizo más grande. Fue elegido figura en las últimas tres presentaciones del Xeneize, donde ni siquiera recibió goles gracias a su grandes actuaciones. Con este presente, un ex arquero del club soltó un elogio muy particular.

Hablamos de Carlos Rodríguez, quien defendió el arco azul y oro entre 1977 y 1882. 'Pantera' fue categórico para hablar de Rossi: "En su momento me llamaron de no se qué radio porque había andado mal en algún partido. Me preguntaban qué le pasaba. Les dije, 'miren muchachos, que yo sepa, no vivo con él, no sé qué le pasa. Podés atajar bien, mal o regular. Resulta que lo criticaban a morir y ahora es el Maradona del arco".

A la hora de hablar de Romero, tras afirmar que es un "buen arquero", fue claro sobre su presente: "No podés atajar con la rodilla mal. No se puede jugar directamente, no te podés tirar. Ni con un dolor de muela podés, olvidate". A seguir esperando por Chiquito...