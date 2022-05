El viernes se supo la noticia y se generó un fuerte impacto en Boca. Sebastián Villa tiene una nueva denuncia por violencia de género de parte de una expareja pero ahora la acusación es más fuerte: "violación e intento de homicidio". La situación sorprendió a todos en el club y ahora la institución está a la espera de la evolución de la causa.

Por lo pronto, ya se sabe que en la interna del Xeneize hay distintas opiniones sobre el futuro del delantero. El periodista Augusto César informó: "Algunos dicen que no puede jugar contra Racing y otros creen que no pueden apartarlo si no hay una denuncia oficial en el club porque sería casi una condena".

Mientras los dirigentes de Boca aguardan por el avance del caso para tomar una decisión puntual con Villa, en las últimas horas se supo que Vanesa González, la fiscal de la causa, tomó dos primeras medidas ni bien se hizo cargo de la situación.

Según informó la Agencia Télam, González ordenó que el futbolista no pueda salir del país. Además, le impuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante y su familia. Boca, por lo pronto, ya publicó un comunicado donde se puso a disposición de la justicia para cualquier tipo de acción que sea requerida.