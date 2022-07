El viernes estalló la polémica: Hugo Ibarra no incluyó a Carlos Izquierdoz en el equipo titular que jugará este sábado contra San Lorenzo y comenzaron los rumores. ¿Es cierto que el consejo de fútbol "limpió" al capitán de Boca por un conflicto en una reunión previa al partido contra Corinthians? Jorge Bermúdez negó todo y el propio futbolista habló del tema.

"En 15 años que juego al fútbol jamás tuve un problema con alguien (salvo Mineiro). No crean todo lo que se dice", mencionó el "Cali". "Si acepté quedarme hasta diciembre fue solamente porque quería ganar la Copa y lo mismo corre para mis compañeros. Una pena que no se dio pero no me quiero ir y que piensen cosas que no son", sostuvo en su cuenta de Instagram.



En el medio de esta situación, en TyC Sports contaron que un club se interesó en el defensor del Xeneize: Lanús. "Luís María Chebel, presidente del Granate, se comunicó con el agente de Izquierdoz", revelaron desde el medio. Pero aclararon: "Sin embargo, la respuesta desde el lado del jugador fue clara: si se marcha de Boca es al exterior".

Hace algunas semanas, el consejo de fútbol le mejoró el sueldo a Izquierdoz y se ratificó que el vínculo con el jugador es hasta diciembre. Trascendió que la idea del zaguero central podría ser irse libre a fin de año para volver al fútbol mexicano. Por lo pronto, el capitán aclaró que solo piensa en Boca.