El colombiano se encuentra en un proceso judicial por violencia de género y en Boca están pendientes de saber si pueden contar o no con él para el viaje a Santiago para el duelo de la Libertadores.

En medio del juicio: ¿Villa puede viajar a Chile para el Colo-Colo vs Boca?

Mientras sigue siendo titular en Boca e incluso considerado clave por Jorge Almirón para su equipo, Sebastián Villa se enfrenta a un proceso judicial ante el Juzgado Correccional N°2 de Lomas de Zamora en donde la jueza Claudia Dávalos definirá si es culpable o no de lo que se lo denunció hace poco más de tres años: "lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género", denuncia que fue hecha por su ex pareja, Daniela Cortés.

Lo cierto es que el juicio comenzó a desarrollarse hace dos semanas y aún restan varias cuestiones previas a darse un veredicto, ya que hasta ahora no han hablado ciertos peritos e incluso el propio denunciado, quien está citado para hacerlo la próxima semana.

Es que la sentencia y la continuidad del juicio quedó en suspenso días atrás tras las declaraciones de Cortés, y este jueves el mismo proceso se reanudó e insólitamente Villa lo protagonizó de manera virtual desde Boca Predio. Sin embargo, todo indica que recién todo será resuelto para un lado u otro a partir de la semana entrante, fecha en donde el club de la Ribera debe viajar al exterior para enfrentar a Colo-Colo en Chile por la CONMEBOL Libertadores y que se podrá ver mediante la pantalla de Star +.

Por lo tanto, en Boca no saben a ciencia cierta si podrán contar o no con Sebastián Villa para dicho partido que resulta vital para el semestre ya que es el que empieza a encaminar el destino copero del club dirigido por Jorge Almirón. Es que según el periodista Luis Fregossi, la Justicia dio el ok para que el colombiano viaje junto con la delegación a Chile la próxima semana, pero su presencia estará sujeta a la fecha en la que le toque declarar en el juicio y la fecha de la sentencia, instancias en las que deberá estar presente en el tribunal.

De esta manera, a menos de una semana del duelo por la Libertadores ante Colo-Colo, es una incertidumbre que Villa pueda estar para Boca en Chile. Para la jornada anterior del certamen copero, el entrenador lo esperó hasta último momento ya que tuvo que presentarse en el juicio el mismo día que se dio el partido ante Deportivo Pereira. Todo apunta a que será el mismo caso, pero con la diferencia que ahora deberá subirse a un avión y viajar para el partido.