Al margen de los 80 minutos restantes que le quedan disputar a Boca ante Gimnasia de este jueves, ya se sabe que la Liga Profesional se definirá entre el Xeneize y Racing en la última fecha, donde los de Hugo Ibarra enfrentarán a Independiente en condición de local y los de Fernando Gago a River en Avellaneda, en lo que será también la despedida en el Millonario para Marcelo Gallardo como entrenador.

Claro está que el duelo frente al Lobo para el club de la Ribera resulta vital ya que, dependiendo de como sea el resultado de dicho partido en La Plata se confirmará si Boca o Racing es el que llega con más chances de levantar el título el domingo. Algo que sin dudas mantiene la definición en vilo y que le da aún más incertidumbre de la que ya tiene.

En todo este contexto y el morbo que hay entre medio de todas las emociones de esta definición, un ídolo de Boca como Alberto "Beto" Márcico se animó a hablar de Boca, Racing y River, todo junto. ¿Cómo lo hizo? Apuntando hacia Fernando Gago al hacer un análisis sobre su estilo de juego como entrenador.

En diálogo con TNT Sports, el ex 10 xeneize soltó: "En Boca el toqueteo mucho no va. Hay que meter y tener uno o dos que jueguen bien. La verdad no lo veo a Gago", comentando que para él, "Pintita" no regresará al club de la Ribera con el saco de DT porque no encaja con el perfil. Incluso, fue por más e instaló una contundente frase para cerrar su idea: "De hecho lo veo mucho más identificado con el juego de River para suplir a Gallardo".

Así, mientras en el Millonario buscan al reemplazante acorde para Marcelo Gallardo de cara al 2023 y todos los caminos conducen a que será Martín Demichelis, Márcico esbozó que Gago sería un entrenador más acorde para River que para Boca. Algo que parece utópico por su vínculo histórico con el Xeneize, pero que el Beto dio su fundamento. ¿Tiene razón?