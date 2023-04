Jorge Almirón no comenzó para nada bien su ciclo en Boca. En la tarde noche del miércoles, sus dirigidos fueron derrotados en el clásico ante San Lorenzo, donde Nicolás Figal se fue expulsado y no podrá jugar el sábado contra Estudiantes de La Plata.

No solamente fue el ex Independiente e Inter Miami CF el que le generó un gran dolor de cabeza al entrenador, ya que en Boca saben que por varios meses no tendrán disponible a Frank Fabra. Y como si fuese poco, surgieron nuevas lesiones.

Pensando en lo que será el duelo de este fin de semana, correspondiente a la fecha 12 de la Liga Profesional, Almirón se enteró que no podrá contar con Bruno Valdez ni con Luca Langoni, quienes se desgarraron. Y ahora, la complicación mayor surgirá por el tiempo que les demandará la recuperción, como así también por lo que significa tener poco recambio.

El defensor paraguayo estará, aproximadamente, entre 21 y 30 días afuera de las canchas, dado a que el desgarro en el bíceps femoral izquierdo fue de grado 2/3. Es decir, el tejido muscular se rompió por completo. Por el lado del delantero, la recuperación demandará un tiempo estimado de dos semanas, ya que su desgarro es de grado 1 en el isquiotibial derecho. En este caso, el tejido muscular sufre un estiramiento y queda muy sensible.

Pensando en lo que será el compromiso contra el Pincha, Boca tendrá modificaciones, y Almirón ya probó a los posibles titulares: Javier García, Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Valentín Fascendini, Valentín Barco; Cristian Medina, Equi Fernández, Juan Ramírez; Óscar Romero, Miguel Merentiel y Martín Payero, fueron aquellos que estuvieron durante la jornada de entrenamiento. ¿Serán los que se midan contra los platenses?