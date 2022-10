Ajeno a lo deportivo, uno de los temas que más agenda marca en Boca en el día a día es la cuestión de La Bombonera y su remodelación. El Xeneize tiene un aferro especial a su histórico estadio y se florea cada vez que desde alguna estrella internacional manifiesta sus intenciones de jugar en ese campo de juego o al menos presenciar un partido desde las tribunas. Y es por este motivo que, para hablar de una ampliación de capacidad, la única opción viable es la de remodelar el Alberto J. Armando.

Para la dirigencia actual de Boca, encabezada por Jorge Amor Ameal, el proyecto de estadio es el de "La Bombonera 360", el cual permite que el la casa xeneize llegue a la capacidad de 80 mil espectadores (contra los 54 mil que tiene en la actualidad), eliminando la zona de los palcos para suplantarla por tres bandejas de tribunas.

Hace semanas, el propio Ameal confirmó que esta cuestión es un tema vigente puertas adentro del Xeneize al sentenciar: "No me olvidé de La Bombonera 360, estamos presentando un proyecto en la Legislatura por el tema de la ampliación; si no tenés zonificación, no podés hacer nada", dejando en claro que para que se pueda concretar el proyecto, hay cuestiones legales de por medio que lo impiden de momento, donde también aparece un conflicto histórico, siendo este la compra de los terrenos aledaños al estadio sobre la calle Dr del Valle Iberlucea, tema que no logra concretar Boca por la negativa de los vecinos a vender sus lotes.

Sin esto, no hay Bombonera 360, pero en las últimas horas, nuevamente desde la dirigencia de Boca hablaron al respecto del proyecto y las declaraciones fueron ilusionantes. Marcelo Lenga, integrante del Departamento de Socios de Boca y miebro de la Asamblea del club de la Ribera, habló en Mundo Boca Radio sobre el tema del estadio y fue claro: "Concretar la Bombonera 360 es viable. Se empezó con la primera etapa de modernización del estadio. También se fueron haciendo nuevos palcos y sectores de platea se pasaron a popular en el sector K (NdR: tercera bandeja de la calle Wenceslao Villafañe)".

Esto significa que los avances que se fueron haciendo en Boca en los últimos años están relacionados al proyecto de La Bombonera 360, pero hasta no lograr la zonificación y la compra de los terrenos lindantes, no se puede concretar. Así y todo, las noticias son optimistas para que en la Ribera sueñen con un estadio para 80 mil personas. ¿Se podrá concretar el proyecto?