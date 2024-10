Llegó el día: luego de regresar a Argentina desde México, Fernando Gago volvió a su casa para convertirse en el nuevo DT de Boca y este lunes se dará su firma de contrato, su primer entrenamiento y su presentación oficial con la conferencia de prensa consecuente. De todas formas, la llegada de Pintita no fue la única noticia del Mundo Boca en esta jornada de lunes 14 de octubre, ya que el mercado de pases trajo novedades con los nombres de Leandro Paredes y Carlos Palacios. En paralelo, se conocieron avances de la posible ampliación de La Bombonera. Enterate de todas las noticias acá.

El día Gago: todo lo que tenés que saber

Fernando Gago llegó al país durante la noche del domingo y dio sus primeras palabras como DT de Boca. “Vuelvo a casa“, esbozó desde el aeropuerto tras arribar desde México al desvincularse de Chivas la pasada semana. Este lunes tendrá su primer entrenamiento, será presentado de manera oficial en el Xeneize y dará una conferencia de prensa en Boca Predio en el que hablará largo y tendido en el día 1 como entrenador del club de sus amores.

Por lo pronto, la práctica está pautada para las 17 horas en Ezeiza y culminado el ensayo, Pintita se dirigirá a la sala de prensa para dar sus primeros testimonios formales como el DT de Boca. Sin horario confirmado de momento, pero contemplando el tiempo del entrenamiento, se estima que entre las 19 y las 20 se dé la conferencia que se podrá ver por el canal oficial del club en YouTube.

Tras esta jornada inaugural, Gago luego tendrá una semana entera de prácticas de cara a su debut el próximo sábado en Victoria frente a Tigre.

Gago llamó a Paredes y lo quiere en Boca en 2025

Si bien la prioridad de Gago será la de recuperar a varios futbolistas que están en un nivel muy bajo en el plantel de Boca, Pintita ya mantuvo algunas charlas con Riquelme por lo que será el mercado de pases para el próximo año. Y en ese sentido, se comunicó personalmente con un campeón mundial con la Selección Argentina.

En el club de La Ribera no quieren que River sea el único equipo que cuente con jugadores galardonados en Qatar 2022, como son los casos de Marcos Acuña, Germán Pezzella y Franco Armani, por lo que Gago levantó el teléfono y se comunicó con Leandro Paredes, a quien conoce muy bien y le hizo saber que dirigirá al club del que ambos son hinchas, según reveló DSports.

Dado a que el mediocampista de 30 años tiene contrato con AS Roma hasta mediados de 2025, resulta algo compleja la operación. Sin embargo, desde la dirigencia boquense, como así también los integrantes del cuerpo técnico que están a punto de asumir en su cargo, saben que el nacido en San Justo tiene la intención de regresar al club que lo vio nacer.

Otro punto a destacar es que en Italia, hace algunas semanas, dejaron en claro que en la idea de Paredes no aparece la chance de prolongar su contrato con el conjunto de la capital, por lo que aumentan las posibilidades de que vuelva a vestirse de azul y oro. Mientras tanto, en Brandsen 805 se empiezan a ilusionar.

La respuesta de Boca al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por La Bombonera

Más allá de la cuestión del arribo de Fernando Gago como entrenador y todas las cuestiones futbolísticas vinculadas a dicha confirmación, el fin de semana del Mundo Boca se encontró atravesado por una impactante noticia relacionada a La Bombonera y su posible ampliación de capacidad.

Resulta que a altas horas del jueves, trascendió que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía un proyecto entre manos para declarar al Estadio Alberto J. Armando y a otras 4.276 construcciones como “inmuebles protegidos” de la cuidad, lo que imposibilitaría la remodelación que planean en la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

Ante eso, se dieron una serie de comunicados de ambas facciones, pidiendo de parte de Boca que no se incluya a La Bombonera en dicho proyecto de ley porque tenían intenciones de ampliar el estadio con una importante obra que lleva tiempo proponiéndose. El GCBA, en tanto, notificaba que no estaba al tanto de la situación, y que el proyecto se encuentra ya en la legislatura porteña, siendo ésta la que definirá si el estadio entra o no en dicho patrimonio de la ciudad.

Tras esta versión de parte del gobierno de la Capital Federal, desde Boca realizaron un nuevo comunicado oficial. Esto se dio en las últimas horas, con un posteo en el que no solo dieron un detallado paso a paso de su accionar legal contra el proyecto de ley en el que se puede declarar como inmueble protegido a La Bombonera, sino que dejaron expresamente abierta la intención de la dirigencia actual del Xeneize de ampliar y remodelar el Alberto J. Armando para que la misma posea un extenso mayor aforo que el actual.

Los millones que tiene que pagar Boca por Carlos Palacios

Aunque el flamante cuerpo técnico y los jugadores se enfocarán en la clasificación para la Copa Libertadores 2025, el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme piensan en potenciar al equipo para el próximo año. Carlos Palacios podría ser el primer refuerzo confirmado.

El Xeneize intentó fichar al delantero chileno en los últimos mercados de pases, pero ahora está más cerca que nunca. Con tiempo, los directivos negocian con Colo Colo para destrabar su salida y no llevarse sorpresas en enero.

A través de TyC Sports, Tato Aguilera informó que la operación se completaría en torno a los 4,5 millones de dólares. Es una cifra apenas por debajo de su cláusula de rescisión, hoy en 5 millones. Sin embargo, será un ofrecimiento superior a los últimos intento de Boca.

Este año, desde Brandsen 805 le enviaron propuestas a sus colegas del Cacique por 3 y 4 millones de dólares, montos que consideraron insuficientes. Con el deseo del jugador y la oferta mejorada, la negociación podría tener un final feliz en los próximos meses.