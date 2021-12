Escándalo en el panel de F90 cuando dijeron que Battaglia podría seguir en Boca: "No me vendan más humo"

A horas de la final de la Copa Argentina, en Boca hay mucha expectativa y no solo por el título en juego y la posible clasificación a la Copa Libertadores 2022. También está en suspenso la continuidad de Sebastián Battaglia como director técnico y todavía no hay un panorama claro al respecto. ¿Seguirá?

En "ESPN F90", Diego Monroig contó lo que sabe sobre las charlas en el consejo de fútbol: "La intención era descartar que no hay charlas con otros entrenadores y comenzar a dar a entender que la cosa va para renovarle a Battaglia". El "Cholo" Sottile lo interrumpió y le preguntó: "¿Entonces no cambia nada el resultado? ¿Pase lo que pase le van a renovar al entrenador?".

"Va a tener mucho que ver el compromiso que se vea hacia el entrenador desde el campo de juego", fue la respuesta del cronista. Y Federico Bulos no se aguantó: "¡Te lo pido por favor, Cholo! ¿Cómo va a perder una final y le van a renovar?". Por su parte, Damián Manusovich acotó: "¿No les parece razonable decir: 'Yo tengo la idea de renovar'? Pero si pierde 5-0...".

Sottile discutió con Bulos y expuso su postura: para él, los dirigentes no pueden cambiar de opinión de un día para el otro. "Si hay un atisbo de dar a entender que le van a renovar a Battaglia, es porque hay convicción. Sino, es humo antes de la final. Entonces, esperemos a la final. No me vendan espejitos de colores. No me vendan más humo", manifestó.

Por su parte, el "Chavo" Fucks opinó: "Yo creo que Boca no tiene rumbo deportivo, van viendo a ver qué onda. En una de esas la embocan". Y el que le respondió fue el "Cai" Aimar: "¿Vos no estabas de acuerdo cuando lo incorporaron para hacer un proyecto? ¿El proyecto cuánto dura? ¿Tres, cuatro meses?".