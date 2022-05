Frank Fabra hizo un gol de otro planeta ante Tigre. El defensor, criticado fuertemente por algunos y amado por otros, dio una clase de cómo rematar desde afuera del área y se convirtió en el jugador más ganador del plantel actual con la camiseta de Boca. Ahora, un DT que lo conoce muy bien le pide que se quede en el club "para siempre".

Pedro Sarmiento, el director técnico que puso por primera vez al colombiano en la Primera División del Envigado, habló en vivo en Súper Deportivo Radio de la provincia de Santa Fe y dejó muchan tela para cortar. ¿Deben escucharlo en el Xeneize?

Pedro Sarmiento: "Fabra tiene que quedarse en Boca para siempre"

"Estoy muy contento con el comportamiento de Fabra y por esta alegría. Siempre Frank llamó mi atención por su condición técnica, por su capacidad por conducir y por pegarle de media distancia. En sus inicios lo puse de volante por izquierda, porque tenia esa facilidad para pasar al ataque", comenzó el ex entrenador colombiano.

Además, Sarmiento continuó: "Para ser un jugador brillante en Boca se necesita jugar muy bien. No pensé que la podía meter en el ángulo. Le pegó muy duro y muy bien. De vez en cuando le hago una recomendación, sin necesidad de molestarlo. Él me llama y me contesta diciéndome: '¡Gracias Papá!' , eso me emociona".

Por otra parte, el ex DT habló del futuro de Fabra: "Tiene una edad importante (31 años). Lo ideal para ir a Europa es hacerlo con mas juventud. Su condición física quizás no es la ideal para irse al fútbol de europa. Tiene que quedarse en Boca para siempre. Esta bien valorado y es tenido en cuenta. Esta maduro, con confianza".