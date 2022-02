Boca empató ante Colón por 1-1, en el marco de la primera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. El partido en La Bombonera comenzó de la mejor manera posible para el equipo de Sebastián Battaglia. En su tan ansiada vuelta al club, Darío Benedetto hizo muestra de su jerarquía y abrió el marcador ante el Sabalero con un cabezazo fulminante dentro del área. Luego, sobre el final, Lucas Beltrán igualó el compromiso y ambos equipos terminaron repartiendo puntos.

El termómetro de los hinchas estuvo dividido con algunos jugadores. En la mitad de la cancha, Juan Ramírez no tuvo la influencia que solía tener desde su llegada y la gente no le levantó el pulgar en la primera jornada del campeonato. Otro que también sufrió las críticas fue Eduardo Salvio, quien estrenaba su flamante camiseta n° 10 en Brandsen 805, ya que no logró ser trascendente por la banda derecha.

Caso contrario fueron las actuaciones en la defensa, como Marcos Rojo y Carlos Izquierdoz; la zaga se mostró firme como de costumbre, a pesar del gol sobre la hora. Además, Darío Benedetto enamoró a todos los hinchas con su regreso goleador, el cual sirvió para abrir el marcador en La Bombonera. Sin embargo, el favorito de la fecha se encontró en el lateral derecho: Luis Advíncula fue tendencia en redes sociales por la cantidad de elogios recibidos.

El peruano tuvo la difícil tarea de tener que marcar a Facundo Farías, una de las joyas del fútbol argentino, y la respuesta fue más que positiva. El carrilero de la Bicolor casi que "anuló" al delantero del Sabalero y, como es de costumbre, fue eficaz en sus acciones ofensivas. Como si fuera poco, dejó un increíble lujo para las cámaras con un taco que permitió la progresión de la jugada. Una noche redonda para Advíncula en el primer partido oficial de la temporada.

Los elogios de los hinchas para Advíncula: