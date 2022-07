En estos momentos, los centrodelanteros de Boca están en duda. Darío Benedetto atraviesa un mal momento ante los hinchas y encima se habla de un interés del Inter de Porto Alegre en llevárselo a Brasil. Luis Vázquez tiene una oferta europea para irse en este mercado. Y Nicolás Orsini aún no pudo demostrar lo que los fanáticos esperan de él.

En este contexto, ante la necesidad de un goleador que renueve la ilusión, los hinchas del Xeneize hicieron tendencia a un nombre en particular. Tras la victoria del San Pablo ante el Palmeiras en la Copa de Brasil, todos se acordaron de Jonathan Calleri.

El equipo de Calleri superó por penales al "Verdao" y lo eliminó del campeonato nacional. El delantero fue uno de los protagonistas en los festejos del plantel de San Pablo y por eso llegó hasta Argentina su nombre: los hinchas de Boca lo hicieron trending topic en Twitter.

Hace unos meses, Calleri reconoció su cariño por Boca: "Fui muy feliz. La verdad que me agarró de muy chico y no terminé de disfrutar de lo que es el mundo Boca. Es hermoso, me tocó ganar títulos y, cuando la cosa anda bien, es el lugar más lindo para estar". "El día de mañana, aunque sea un tiempito, me gustaría volver a ponerme la camiseta y ganar títulos. Es un club enorme", avisó. ¿Se dará pronto?