Mientras el mercado de pases no le está dejando nuevos refuerzos a Hugo Ibarra, en Boca la preocupación pasa por aquellas figuras a las que no se les pudo renovar su contrato y que negocian su salida antes de tiempo. El de Agustín Rossi fue un caso perdido, ya que fue anunciado como refuerzo de Flamengo y desde Brasil empiezan a tantear al Xeneize para liberarlo lo antes posible. Sin embargo, el del arquero no es el único caso similar.

Además de estar pendientes a lo que suceda con Valentín Barco, por quien rechazaron una oferta de cuatro millones de euros desde Getafe, la situación de Agustín Almendra también está a punto de definirse. El volante que fue separado del plantel por indisciplina y falta de voluntad para extender su vínculo tenía todo arreglado con Cruzeiro, hasta que apareció un club de Europa.

Desde El Chiringuito sorprendieron a todos e informaron que Almendra está próximo a sumarse a un equipo de la Liga de España, más precisamente el Rayo Vallecano. El periodista Marcos de Vicente, con pasado en MARCA, aseguró que en junio se hará efectiva la incorporación del mediocampista al conjunto de Madrid.

Aún así, todavía restan conocerse detalles como el sueldo del jugador y los años de su nuevo contrato. El actual vínculo de Almendra finaliza a mediados de este año y, sin margen de maniobra para Boca, el volante que llegó a costar 18 millones de euros según Transfermarkt hoy se irá gratis de La Ribera.