Tras el empate en cero ante Corinthians en la ida de los octavos de la Copa Libertadores, Boca regresó al país y ya se encuentra con la cabeza plenamente ocupada en Banfield este próximo viernes por la Liga Profesional y el duelo de vuelta ante el Timao del martes que viene, siendo ambos cotejos en La Bombonera.

En el duelo inaugural de la serie, Agustín Rossi se vistió de héroe una vez más al atajar nuevamente un penal clave que evitó la caída de su arco, junto con otras actuaciones bajo los tres palos que lo consagraron como una de las figuras del partido en Sao Paulo.

Sin embargo, con el arquero xeneize hay una cuestión extrafutbolística que Boca debe resolver si quieren contar con él a largo plazo. Este tema es su contrato, ya que a Rossi le queda un año vigente de vínculo con el club de la Ribera y las charlas establecidas hace tiempo del lado de la institución tuvieron reveses de parte del jugador, las cuales este miércoles fueron nuevamente ventiladas.

Su representante, Miguel González, afirmó que "con la primer oferta de Boca no hubo acuerdo y no tuvimos más contactos", donde añadió: "Podríamos decir que hoy la negociación está estancada", aunque luego fue menos tajante: "Los tiempos de la negociación los maneja Boca, nosotros no podemos llamarlos para negociar. Tenemos buena voluntad y estamos esperando, puede firmar por tres o cuatro años, ahí no está la traba", esclareció el agente de Rossi con TN.

Esto dejaría claro que la idea del jugador es seguir en Boca pero con un contrato acorde, lo cual según informaron desde TyC Sports en Líbero, "hay disconformidad con el contrato por el valor del dólar". A Rossi se le termina el vínculo en junio del 2023, por lo que si bien hay tiempo para garantizar su continuidad, con Eduardo Salvio la fecha se fue posponiendo y finalmente se marchó libre. ¿Llegarán a un acuerdo?