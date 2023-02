El mercado de pases cierra este jueves 2 de febrero y muchos clubes se encuentran cerrando posibles refuerzos que aún resultan necesarios para sus planteles. Claro está que se podrá seguir incorporando pasada esta jornada, pero bajo diferentes condiciones, ya que únicamente podrá hacerse si se necesita un reemplazante ante un traspaso al exterior, si se anotan determinados futbolistas o bien, si se buscan agentes libres.

Dentro del grupo de clubes del fútbol argentino que siguen buscando alternativas en el mercado a horas de su cierre nos encontramos con Boca y con Tigre, equipos que han hecho varias transacciones en común en los últimos libros de pases y que en este mismo no hubo cambios en este vínculo entre sí.

Es que sin ir más lejos, hace solo días el Matador cerró el arribo de Aaron Molinas a préstamo para que adquiera más rodaje que el que tendría en Boca como sucedió con Mateo Retegui y tantos otros jugadores. Y ahora, con la necesidad de sumar un defensor más, el entrenador Diego Martínez pretende sumar sí o sí a Nicolás Valentini.

El zaguero zurdo corre por detrás en la consideración de Hugo Ibarra para Boca e incluso, el Xeneize está intentando concretar el arribo de un defensor central más, lo que dejaría más relegado aún al ex Aldosivi. Por eso, en Brandsen 805 no ven como mala alternativa que Valentini se marche a Tigre para que tenga más oportunidades, pero para ello primero buscan un refuerzo más para que no quede debilitada la zona dentro del plantel.

Esto lo trascendió el periodista Luciano García, quien a través de su cuenta de Twitter informó: "Horas decisivas por Nicolás Valentini. Es el central que quiere Martínez, no hay otro. El jugador ya habló con el DT y le dijo que le interesa venir. Tigre lucha a contrarreloj para que Boca lo libere". A escasas horas del cierre del mercado, el Matador quiere al lungo central juvenil del Xeneize. ¿Se muda a Victoria?