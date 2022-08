Dentro del esquema de Hugo Ibarra es una pieza fundamental, y ahora Boca no lo podrá tener en el clásico frente a Racing.

En vísperas a lo que será el encuentro de este domingo, donde Boca deberá visitar a Racing para protagonizar el clásico de la fecha, Hugo Ibarra ya definió quiénes serán los jugadores convocados y también al equipo titular.

Respecto a lo que fue la última presentación del Xeneize, donde triunfó por 1-0 ante Agropecuario, Ibarra realizará varias modificaciones, entre la que se destaca el retorno de Darío Benedetto a la titularidad en lugar de Nicolás Orsini.

Otro de los que no estará en el clásico será Exequiel Zeballos, que sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Tras ser intervenido quirúrgicamente, el Changuito tendrá una recuperación de entre 4 y 6 meses.

Por otra parte, el entrenador boquense deberá tomar una decisión con respecto al lateral derecho, ya que Luis Advíncula debió ser reemplazado frente al Sojero, y en caso de no llegar en condiciones, Marcelo Weigandt lo reemplazará.

Ante todo este panorama, la gran preocupación que tiene Ibarra aparece en torno a Juan Ramírez. El ex Argentinos Juniors y San Lorenzo no fue convocado debido a una sobrecarga muscular en el gemelo de la pierna izquierda. De esta manera, quien tomará su lugar será el ex Middlesbrough, Martín Payero.

Con esta lesión que sufrió Ramírez, la idea del cuerpo técnico que comanda Hugo Ibarra es poder resguardarlo para lo que se viene, donde Boca deberá recibir a Rosario Central, el miércoles 17 de agosto, y luego visitar a Defensa y Justicia, el domingo 21 del mismo mes.