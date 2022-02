Los equipos importantes a nivel sudamericano como Boca siempre intentaron reforzarse con jugadores de Selección. Muchas figuras lograron ponerse la casaca del Xeneize, pero también hubo otras negociaciones que quedaron en la nada misma. Algunas salieron a la luz, otras jamás.

Hace un par de meses, fue el propio Ángel Di María quien confesó que estuvo a detalles de ponerse la azul y oro. Ahora llegó el turno de otra sorprendente revelación: un dos veces mundialista con la Selección Argentina sacó a la luz que estuvo a detalles de llegar al club de la Ribera.

Se trata de Mariano Andujar, persona completamente identificado con Estudiantes de La Plata. En una entrevista para el canal de YouTube 'Doble Mérito', el arquero recordó su casi llegada a Boca: "Estuve muy cerca. Ya estaba hablado".

"El pase de cayó por esas cosas del fútbol. No pasa nada. No hay ningún rencor con nadie ni nada raro. No se dio, fueron dos o tres mercados seguidos de charlas con Boca. Yo siempre manifesté lo mismo: acá soy capitán, la gente me tiene un aprecio increíble y si se tenía que dar algo era solo si todas las partes quedaban contentas", explicó el ex-Catania, que integró los planteles de la Selección en el Mundial 2010 y 2015.