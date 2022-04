En cinco años, jugó 139 partidos oficiales en Boca (76 como titular) y marcó 76 goles. No solo ganó tres títulos locales sino que se dio el lujo de compartir plantel con ídolos históricos como Juan Román Riquelme y Martín Palermo. Y ahora tiene la intención de retirarse con la camiseta azul y oro.

"Siempre sigo a Boca esté donde esté. Veo cómo juega y contra quién, porque desde el día 1 que me fui voy a seguir siendo hincha", mencionó Pablo Mouche en su charla con "Puro Boca". "De este Boca veo un equipo que está en formación, que en estos dos últimos mercados llegó gente nueva y que tiene a un DT que se ratificó hace poco. Aun no tienen la estabilidad que se necesita y tiene altibajos normales de un equipo en formación", agregó.

A los 34 años, el delantero de Barracas Central no ocultó su deseo de volver al club. "Tengo muchas ganas. Me gustaría terminar mi carrera ahí. Tuve la oportunidad cuando estaba en Turquía al año y medio de que me fui, pero los turcos no querían saber nada. Siempre me quedó ese deseo. ¿A quién no le gustaría terminar la carrera en Boca?", sostuvo.

"Uno cambió un montón, fue viviendo experiencias que lo hicieron ver que había que hacer cosas de otra forma. No soy más ese Mouche de 23 años cuando se fue. Soy un jugador más pensante, más armador. Estoy mucho más tranquilo en todo sentido", se autodescribió Mouche. Y reafirmó su interés de regresar a Boca: "Sería el broche de oro para terminar una carrera espectacular y me sentaría a firmar en cualquier momento, ya mismo".