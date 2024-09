Durante los años que Martín Palermo y Juan Román Riquelme compartieron plantel en Boca, el club ganó múltiples títulos que lo consagraron como uno de los equipos más imporantes del mundo en los inicios del siglo XXI. Pese a que han sido una dupla letal dentro de la cancha, fuera de la misma se han corrido diversas versiones de los encontronazos y discusiones que tuvieron en el vestuario xeneize.

Sobre esto se han referido muchos protagonistas al respecto, quienes vivenciaron el día a día de la relación Palermo-Riquelme. Uno de ellos fue Pablo Mouche, quien llegó a Boca en su juventud desde Estudiantes de Buenos Aires y compartió plantel con ambos ídolos del club de la Ribera.

Hoy retirado tras sus últimos pasos por Barracas Central, Atlanta y Colo Colo, Mouche se dedica a ser periodista en TyC Sports. En diálogo con el canal de YouTube de “Te dejo en Orsai”, quien supo ser extremo izquierdo durante su carrera habló de toda su trayectoria y reveló detalles de aquellos tiempos en Boca en los que compartió plantel con Riquelme y Palermo.

“Como jugador me quedo con un jugador más completo, que es Román. Él y el ‘Mago’ Valdivia fueron los jugadores que más me sorprendieron con la pelota en sus pies. Pero como persona siempre tuve más afinidad con Palermo. Nunca tuve problemas con Riquelme, pero tenía más afinidad con Martín“, comenzó Mouche. Luego, señaló detalles de la relación entre ambos jugadores: “Yo viví esa situación de tensión, de ‘no relación’, de joven me benefició porque al ser un pibe no tenía que involucrarme, o directamente ni me enteraba“.

Pablo Mouche en Boca (IMAGO)

Siguiendo con la cuestión, Mouche se animó a soltar una crítica para la gestión actual de JRR como presidente de Boca: “Riquelme tiene muchas cosas por mejorar en su gestión. Es mi opinión, tiene que corregir un montón de cosas. Es su primera gestión, le falta experiencia. Me hubiese gustado más preparación“.

La carrera de Pablo Mouche

Mouche inició su carrera de inferiores en Estudiantes de Buenos Aires y fue adquirido por Boca en 2005. Allí debutaría como profesional y tendría un paso por Arsenal a préstamo. Tras su retorno, se ganaría un lugar como titular importante en el Xeneize y ganó tres títulos locales. Finalmente, en 2012 emigraría al fútbol europeo para jugar en el Kayserispor turco.

Tras un paso fructífero allí, Mouche recaló en Palmeiras, donde no hizo pie y terminó marchándose a préstamo a Lanús, San Lorenzo, Estrella Roja de Serbia, Olimpia y Banfield. Finalmente emigraría como agente libre a Colo Colo y sus últimos años de carrera los repartió entre Sud América de Uruguay, Barracas Central y Atlanta.