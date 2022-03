Luego de un triunfo contundente por Copa Argentina ante Central Córdoba, Boca se preparaba para jugar un duro encuentro ante Huracán por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Sin embargo, a pocas horas del inicio del compromiso, se confirmó la baja sensible de Darío Benedetto. El delantero tomó conocimiento del fallecimiento de su abuela materna y no estará presente en La Bombonera este domingo.

Si bien no hubo anuncio oficial por parte del Xeneize, la decisión del "Pipa" fue dada a conocer por distintos periodistas involucrados en el Mundo Boca. Por este motivo, el Cuerpo Técnico de Sebastián Battaglia se comunicó con Norberto Briasco para incluirlo a la lista de convocados y formar parte del banco de los suplentes como alternativa en la ofensiva. Todo indica que Nicolás Orsini volverá a la titularidad como sucedió el último miércoles.

La familia Benedetto no se encuentra pasando un buen momento y una de las primeras integrantes en manifestarse fue su hermana, a través de su cuenta de Instagram @piibenedetto. "Esa fue la última foto que te saqué. La última merienda y la última comida juntas. 'Me hacés feliz cuando venís', me dijiste y no me saco eso de la cabeza. Si hubiese sabido que iba a ser el último abrazo te juro que te lo daba más fuerte", escribió como parte de un emocionante comunicado en redes sociales.

Minutos más tarde, el propio Darío rompió el silencio con la publicación de una conmovedora foto de su abuela. Sin agregar palabras al respecto, el delantero recordó a su ser querido tras su partida y, por las próximas horas, el jugador permanecerá junto a su familia mientras se atraviesan momentos de sumo dolor. ¡Fuerza, Pipa!