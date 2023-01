Después de lo que fue su salida de Rosario Central, Carlos Tevez disfruta de su familia y de una vida sin exigencias deportivas. El Apache habló para Radio Mitre para contar cómo vive su día a día y, entre tantos temas, fue consultado sobre Boca.

Todo pasó tan rápido en la vida de Carlitos que hasta parece que fue ayer cuando le puso punto final a su ciclo en el Xeneize (y como jugador, solo que en ese momento aún no lo había decidido). Al nacido en Fuerte Apache le preguntaron si extrañaba ese mundo y fue contundente.

"No, no extraño a Boca ni al fútbol. Como jugador, directamente me agotó", declaró Tevez y agregó: "Tengo 38 años, nunca tuve ninguna lesión complicada, corro todas las mañanas, hago gimnasio, juego al fútbol, al pádel, al golf, estoy sano. Si quiero volver a jugar, tranquilamente puedo volver, pero no. No lo extraño, no me llama la atención".

+ Tevez y su visión sobre el Mundial

"El Mundial lo seguí poco. Seguí mucho a Francia, porque me gustaba. Me pasa esto, me gusta ver a los equipos que yo quiero ver, que me llamen la atención con la táctica. Los miro con otros ojos, desde otro ángulo. Si tengo que ver fútbol, me cuesta", expresó Carlitos.

Para cerrar, habló de la consagración albiceleste: "A Messi no le mandé mensaje, debe tener el teléfono explotado. Seguramente lo voy a ver dentro de poco para darle un abrazo y felicitarlo. Me pone muy feliz porque es una leyenda. Haber jugado con leyendas a mi me pone muy feliz. Que mis hijos griten los goles de él y yo haber jugado con él me hace muy feliz. Ver así a mis hijos, a mi país y a toda la gente es único. Uno está eternamente agradecido a esta camada de la Selección, para mí es otra especie".