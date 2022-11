"Tiene que estar acá, tiene que vivir esto. No se puede explicar con palabras. Ojalá que se dé de vuelta ese encuentro. El día a día, en el vestuario, en los partidos con el hermano es algo increíble". Esto manifestó Óscar Romero hace solo días, cuando Boca se consagró campeón de la Liga Profesional y postuló a su hermano Ángel como un posible refuerzo de cara al próximo mercado de pases.

Ahora, a solo semanas de la apertura del libro de fichajes, se conoció que Cruz Azul -club al cual Ángel Romero pertenece desde principios de año- prescidirá de la extensión de su vínculo y se convertirá en agente libre en diciembre, por lo que deberá buscar un nuevo equipo para afrontar la temporada 2023.

Y si bien en un principio los fanáticos de la "Máquina Cementera" estaban fascinados con la contratación del ex San Lorenzo, su rendimiento en México no fue el mejor y sumó 5 goles y 3 asistencias en 39 partidos durante una campaña negativa para el club de la capital azteca, por lo que terminará marchándose de Cruz Azul sin pena ni gloria. Pese a que este año no fue el mejor para Ángel, desde Boca estarían dispuestos a contar con él a partir del próximo año.

Es por esto que, según las últimas actualizaciones de su situación, se supo que el Xeneize quiere ser el primer equipo en ponerle una oferta sobre la mesa a Romero y que sea uno de los refuerzos de jerarquía para la ofensiva de la Ribera arribando como agente libre, tal como sucedió con Óscar a principios de año.

De darse el arribo de Ángel a Boca, el Xeneize será el tercer equipo donde los hermanos paraguayos compartirán plantel, sumándose a Cerro Porteño y San Lorenzo, además de lógicamente la Selección de su país. ¿Se dará?