Faltan detalles para que Edinson Cavani sea refuerzo de Boca, y así Juan Román Riquelme sacuda el mercado de pases. Si bien el equipo comandado por Hugo Ibarra solamente disputa la actual Liga Profesional, como así también se mantiene con vida en la Copa Argentina, desde el Consejo de Fútbol quieren jerarquizar al plantel pensando en 2023.

Luego de que el delantero uruguayo desechara la posibilidad de recalar en Villarreal y así continuara en el fútbol europeo, en Brandsen 805 recibieron el visto bueno para que le faciliten el contrato y ahora restan pequeños detalles para que se logre el tan ansiado acuerdo.

A pesar de la algarabía que poseen los hinchas, que están ansiosos porque se concrete la contratación estelar del ex Manchester United y PSG, apareció una fuertísima crítica para el Consejo de Fútbol, la cual estuvo apuntada, indirectamente, a Riquelme. "Cavani quiere jugar en Boca. Esa es la verdad. Acá no hay ningún logro. Fue su decisión. Ahora Boca y su “famoso consejo” NO puede perderlo de ninguna manera. Tiene que ofrecerle lo que vale y firmarlo. Encontraron un salvavidas después de tanta mala praxis. Sería fantástico", enfatizó el periodista Martín Liberman en su cuenta de Twitter.

El conductor destacó la voluntad del charrúa, quien también rechazó propuestas de la MLS, el fútbol alemán y el mexicano, por lo que demostró, en más de una ocasión, sus ganas de ponerse la azul y oro. Y de paso, aprovechó a disparar contra Juan Román Riquelme y los integrantes del Consejo de Fútbol. ¿Se terminará concretando la operación?