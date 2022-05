Una de las grandes revelaciones del 2022 en la Copa de la Liga manifestó que no iría a Boca, por más que hace tiempo un vínculo con el Xeneize.

Se acerca el mercado de pases y sin dudas será un momento movido del año, teniendo en cuenta que son muchos los equipos que necesitan reforzar sus filas para intentar cumplir con las expectativas planteadas a principio de temporada, y Boca es uno de ellos, ya que si quiere ser candidato a ganar la Copa Libertadores, deberá incorporar algunos refuerzos y ya hay varios nombres en carpeta.

Desde algunos sueños como Edinson Cavani y Jaiver Pastore, como también opciones más terrenales como Agustín Martegani y Rodrigo Aliendro, fueron algunos de los nombres que están en la órbita de Brandsen 805 y que son posibilidades dentro de la carpeta de refuerzos de cara al próximo mercado que se abrirá en solo unas semanas.

Sin embargo, hubo una gran y sorpresiva figura del fútbol argentino que ya le cerró las puertas a Boca si desde el Xeneize lo van a buscar en el próximo mercado de pases, y éste se trata de Matías Coccaro. El uruguayo fue vinculado al club de la Ribera en más de una ocasión por su sorpresivo pedido de disculpas cuando convirtió un gol en La Bombonera con la camiseta de Huracán.

Y si bien el delantero manifestó reiteradas veces que en el Globo se encuentra en plenitud y que incluso es su lugar en el mundo, por primera ocasión en una entrevista se refirió a su futuro en otro club y dejó fuera a Boca en relación a otro gigante de América como Nacional de Montevideo.

En diálogo con Punto Penal, Coccaro fue tajante al manifestar: “Si me dan a elegir entre Nacional o Boca no tengo dudas de venir a Nacional. Ni un llamado de Riquelme me haría cambiar”. Así, Coccaro dejó claro que si le llega una oportunidad en el Bolso, rechazaría la opción del Xeneize.