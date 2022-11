El futuro de Mateo Retegui sigue generando una gran expectativa en todo el fútbol argentino. El goleador de la Liga Profesional 2022 cerró una gran temporada y ahora todos están esperando para saber qué sucederá con su 2023: puede quedarse en Tigre, volver a Boca o incluso ser vendido.

La información de la última semana indica que en el Xeneize tienen decidido pedir el retorno de Mateo para incorporarlo al plantel profesional y que pelee mano a mano por el puesto con Darío Benedetto. Sin embargo, este jueves se conoció la respuesta desde el "Matador" sobre este tema.

"Boca no nos pidió a Retegui", es la frase que publicó el Diario Olé y que recibió desde el club de Victoria. ¿Por qué el Xeneize quiere a Mateo pero todavía no accionó para poder traerlo de vuelta? Porque el contrato aún no le permite hacerlo.

Así lo explicó el periodista Augusto César: "Boca no pidió la vuelta de Retegui, por ahora. No está en condiciones legales de hacerlo. Tigre tiene tiempo para ejecutar la opción de compra (2,4 millones de dólares por el 50%) y lo quiere hacer. Si sucede, Boca no puede hacer nada. Si eso no pasa, ahí Boca podría pedirlo". De esta manera, todavía no puede haber precisiones sobre el futuro de Retegui. La primera decisión deberá tomarla Tigre.