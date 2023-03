El ex entrenador de Boca se refirió al partido de estrellas de Villarreal del próximo sábado.

Este sábado, se disputará el Partido de Leyendas del Villarreal de España, en conmemoración a los 100 años del club, en un encuentro que contará con las figuras históricas del "Submarino Amarillo", que tiene como uno de los invitados estelares a Juan Román Riquelme, quien confirmó su participación.

Además del vicepresidente de Boca, los otros argentinos que confirmaron su presencia en el Estadio de La Cerámica son Rodolfo Arruabarrena, Juan Pablo Sorín, Gonzalo Rodríguez y Martín Palermo, más el uruguayo Diego Forlán, para enfrentarse a un combinado de estrellas de la Selección de España.

Uno de los jugadores argentinos que tuvo un paso por el Submarino Amarillo y no estará presente en el partido que contará con aproximadamente 200 ex jugadores de la institución, es Sebastián Battaglia, quien tuvo un paso por el club por la temporada 2004/05, en la que disputó 49 partidos, sin anotar goles, para retornar a Boca.

En diálogo con el programa partidario Boca de Selección, en el que entre otras cosas se refirió a la actualidad del equipo de Hugo Ibarra, Battaglia hizo una fuerte denuncia sobre el Partido de Leyendas del Villarreal: "No sé si, por decisión del Villarreal o de algún agente externo, no me llamaron para participar del evento".