El defensor llegado de Inter Miami iba a ser titular ante la lesión de Zambrano y la de Izquierdoz -además de su sanción- pero sufrió una lesión en el entrenamiento y es baja vs Always Ready.

Parece una maldición. En cuestión de un mes se lesionaron los tres centrales diestros en Boca. Primero fue el capitán Carlos Izquierdoz, quien sufrió una fractura en el pie y estará tres meses de baja. Luego fue Carlos Zambrano en el partido ante Deportivo Cali de la semana pasada, quien tuvo una distensión muscular de grado 2 y quedará marginado un par de jornadas.

Y cuando se creía que con Nicolás Figal encontraron una solución a esas lesiones, y que de hecho fue adquirido en el último mercado de pases pensando en situaciones así, en la última práctica previa al partido contra Always Ready de Bolivia en La Bombonera se confirmó que el ex Independiente sufrió una lesión y no estará presente en el duelo copero.

Ya de por si era una complicación la defensa xeneize para la Libertadores por las sanciones de Izquierdoz y Marcos Rojo y las lesiones siguen complicando a Boca y a Sebastián Battaglia, ya que deberá emparchar el hueco de zaguero derecho con el juvenil Gabriel Aranda.

El caudillo de la Reserva viene de jugar un gran partido ante Vélez y le llegará la oportunidad de su vida al debutar por Copa Libertadores ante esta lesión inesperada de Figal. Si bien aún no se sabe con precisión el grado de lo que le ocurrió al jugador que usa la 4 en su espalda, lo cierto es que no llegará a recuperarse para el duelo ante el conjunto boliviano y obliga a Battaglia a volver a mover piezas a solo 24 horas del partido.

Así, el once del entrenador sería: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Gastón Ávila, Frank Fabra; Pol Fernández, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Óscar Romero, Exequiel Zeballos y Darío Benedetto.