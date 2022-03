La relación entre Juan Román Riquelme y Sergio Massa es de dominio público. Incluso el ídolo de Boca manifestó en más de una ocasión su cariño por Tigre, el club que tienen en común ambos protagonistas. Pero ahora el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación sorprendió con una revelación sobre el mítico enganche.

"La otra noche vino Román a casa", le contó Massa a Jorge Rial en "Sobredosis de TV" (C5N). "Llegó 23.45 y nos quedamos tomando mate hasta las cuatro de la mañana. Mi hija, a las 2 de la mañana, bajó a la cocina a buscar agua y dijo: 'Qué horario extraño el de ustedes para juntarse...'", mencionó.

¿Qué atrae a Massa de sus charlas con Román? "A mí me gusta escuchar lo que me contaba sobre por qué no fue al Real Madrid... A mí me parece que los tipos que fueron o son relevantes en lo suyo te enseñan", manifestó sobre el vicepresidente de Boca, a quien elogió por su capacidad.

Eso sí, el funcionario aprovechó para desmentir los rumores que lo vinculaban como el artífice del acuerdo entre Riquelme y Jorge Amor Ameal antes de las últimas elecciones en Boca. "Yo a Román lo quiero mucho, es de Don Torcuato y, para nosotros, es un hijo dilecto de Tigre. Pero eso es todo un mito. Lo quiero sea político o no, sea jugador o no. Me parece un pibe con una inteligencia admirable y, cuando le entras en confianza, es un gran tipo", señaló.