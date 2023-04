Sebastián Villa se enfrentó durante el pasado lunes y martes a la instancia de jucio oral por la denuncia hecha en 2020 por su ex pareja en Daniela Cortés en donde se lo acusa por "lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género y amenazas coactivas" y donde podría recibir entre 2 a 6 años de prisión excarcelable en caso de comprobarse su culpabilidad en los hechos.

Mientras tanto, el futbolista de 26 años siguió disputando partidos en Boca como el del pasado martes en La Bombonera ante Deportivo Pereira en donde el Xeneize ganó agónicamente por 2 a 1 gracias a los goles de Luis Advíncula y Alan Varela. Sin embargo, por las cuestiones judiciales, su rendimiento actual y por la resistencia que el colombiano está recibiendo de parte de los hinchas, su historia con Boca parecería estar llegando a su final en las próximas semanas.

Esto se debe a que Villa podría salir en el próximo mercado de pases que se abre en junio y ponerle un fin a su ciclo de 5 temporadas en el club de la Ribera, ya que según informó el periodista Jorge Rial, desde el fútbol árabe vendrán por el delantero en breves semanas y el jugador estaría decidido a marcharse de Boca ante esta cuestión. Es que no solo estaría vinculada al plano futbolístico, sino que la salida rumbo a Arabia Saudita podría dar un giro en su situación judicial.

Según amplió la información dada por el jornalista el medio que él administra, BigBang News, Villa junto con su abogado ya diseñaron un plan para que el juicio y el veredicto del mismo no interfieran en el traspaso del jugador rumbo a Medio Oriente. El medio explicó: "El primer paso será pedir una cautelar por 'permiso de trabajo', bajo el compromiso de mantenerse 'a disposición de la Justicia'; pero en caso de que esa carta falle, el colombiano buscará rosquear su pase a través de la FIFA, elevando un reclamo para que lo autoricen a trabajar hasta que las eventuales condenas queden firmes". Pero esto no es todo, ya que también estaría dentro de los planes una estrategia para cambiar los roles en el juicio y salir como víctima de su ex pareja en lugar de denunciado.

BigBang News averiguó que el plan de Villa y su defensa para salir sobreseido de la causa sería "dar vuelta la acusación" y afirmar que el colombiano agredió a Daniela Cortés, pero que lo hizo "en defensa" de agresiones previas de ella, además de adjudicarle a la denunciante que las lesiones que aparecen en el expediente fueron autoinfligidas por Cortés. En síntesis, lo que pretende hacer el abogado del jugador de Boca es acusar a la denunciante de víctima y que se la someta a un nuevo peritaje psicológico. Mientras tanto, el futbolista estaría resolviendo su salida de Boca.