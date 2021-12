El consejo de fútbol de Boca tiene una larga lista de posibles refuerzos para el 2022. Y ahí aparece el nombre de una joya sudamericana que se destaca en su país y que, a los 23 años, ya tiene futuro en el fútbol europeo. ¿Habrá antes un paso por el Xeneize?

Agustín Canobbio, mediocampista de Peñarol, acaba de ganar el campeonato uruguayo y tuvo una destacada actuación. Tal es así que ahora los dirigentes del club de Brandsen 805 lo tienen en la mira como una posible incorporación para este mercado de pases. ¿Qué dijo él al respecto?

"Simpatizo con Boca, sí. Si soy sincero no tengo la menor idea de lo que depara mi destino, trato de disfrutar lo que viví hace pocas horas", reconoció el volante en "Tuya y mía". "Lo que dijo mi viejo es que sí, obvio que quiero dar un salto o mismo renovar con Peñarol, que sea lo mejor para las dos partes y queda hablar", aclaró.

"No sé si lo de Boca es un rumor, no me han comentado nada. Obviamente que yo quiero seguir creciendo futbolística y personalmente. Pero no sé qué se habla", sostuvo Canobbio. Y cerró: "Siendo sincero, no tengo la menor idea de lo que me depara el destino próximo. Yo quiero dar un salto, pero quiero renovar con Peñarol para buscar lo mejor para los partes. Quiero disfrutar el momento que estoy viviendo acá, ya veremos que pasa".