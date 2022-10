Sin dudas, uno de los pases más recordados en los últimos años en el fútbol argentino es el de Mauro Zárate de Vélez a Boca. Es que el delantero había regresado en el peor momento fortinero de los últimos tiempos al encontrarse luchando por no descender y luego de haber logrado la permanencia y manifestar que "en Argentina solo jugaría en Vélez", solo días después se confirmó su salida del club de Liniers rumbo al Xeneize, algo que no le perdonaron los hinchas de la V azulada y tampoco su familia, todos con el adn del club velezano.

A más de cuatro años de aquel pase que marcó un antes y un después en su carrera, Mauro Zárate volvió a hablar de ello este sábado por la noche en PH (Podemos Hablar), el programa conducido por Andy Kusnetzoff. Allí, primeramente y sincerándose, comentó cómo fue que se dio su vuelta a Vélez. "Tenía un problema en la rodilla y me la rompí, ahí estaba en Inglaterra. Nos fuimos de vacaciones a Dubai y me quedé jugando ahí antes de volver a Vélez. Sale todo bien, me presentan el precontrato para quedarme tres años más hasta que llama el presidente de Vélez para que venga el club a dar una mano, que se estaba yendo a la B y rompí el precontrato y decidí volver. Salió todo bien, seguimos en Primera y ahí pasa lo de Boca", soltó el delantero.

Luego de explicar con detalle lo que fue para él su regreso al fútbol argentino, se adentró en cuestiones sentimentales para expresarse respecto a los hinchas de Vélez, donde exclamó que "al hincha nunca le pedí aceptación ni nada". Tras esa frase, procedió a ponerse aún más personal, relatando las consecuencias que aún hoy en día atraviesa por su pase a Boca.

"Sigo distanciado de mis hermanos. No vamos a volver a tener relación, es feo porque mi viejo era de decir que sigamos unidos, los de afuera son de palo. Pasó esto, una locura, los que se tengan que hacer cargo que lo hagan. Si tenía que pedir disculpas, era a la gente de Vélez. Lo mío era jugar en Vélez, irme a Europa, volver y retirarme en Vélez, ese plan estaba armado por mí. Era mi deseo y lo que iba a pasar en mi carrera. La lesión me cambió un poco, volví antes a Vélez, tenía la chance de venir a dar una mano porque el club se iba a la B", sentenció MZ con lágrimas en sus ojos.

En tono con lo relatado, también recordó a su padre, quien falleció hace escasos meses: "Nos juntamos por última vez para ponerle la mano a mi viejo en el pecho, nos juntó mi mamá. Cada uno sabe lo que hizo, yo estoy tranquilo tanto con el club como con mi familia. Pasaron muchos años. Pasaron muchas cosas y metieron a más gente, pusieron palabras... Que las dijo un familiar. Sabemos lo que tenemos que hacer con mi familia: darle amor a mi vieja, que ella sepa que estamos bien de salud y económicamente, es una familia hermosa". A más de cuatro años de aquella decisión futbolística, Mauro Zárate volvió a abrirse sobre el asunto.