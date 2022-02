Si hay algo que llamó la atención de la última aparición pública de Juan Román Riquelme fue la contundente frase sobre la inocencia del plantel de Boca. Tomando a Salvio como ejemplo, el vice pidió indirectamente un poco más de picardía a la hora de salir al campo de juego.

La frase retumbó puertas afuera, pero también puertas adentro. Por eso Carlos Izquierdoz, capitán del equipo de la Ribera, tomó la palabra tras la victoria ante Aldosivi y fue contundente sobre la opinión del máximo ídolo de la historia del club.

"Hace 15 años que juego al fútbol profesional, si yo o mis compañeros fuéramos tan inocentes no estaríamos jugando en la Primera de Boca. Está claro que tuvimos una distracción y que no tendría que haber pasado", manifestó el Cali, que igualmente aclaró que lo de Riquelme apuntaba a otra cosa: "De la forma que lo dijo Román no fue así. Hay veces que hay que utilizar ese famoso dicho de 'sacar ventaja', 'hacer tiempo' o cortar con faltas".

Para cerrar, el defensor aseguró que "el gol fueron distracciones que tendríamos que haber corregido. Si no lo hubiesen hecho nadie hubiese dicho nada". Clarito el capitán.