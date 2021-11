De cara a lo que se viene en el 2022, donde Boca buscará volver a ser protagonista y así poder quedarse con la próxima edición de la Copa Libertadores, Juan Román Riquelme está analizando en qué puestos incorporar, pero también ya se confirmó la primera salida.

Además, el vicepresidente del Xeneize mantuvo un diálogo con uno de los posibles reemplazantes de Sebastián Battaglia, quien tiene contrato hasta fin de año y su continuidad no está asegurada.

Battaglia mantiene dudas para conformar el equipo de Boca

Para recibir a Sarmiento, este sábado a partir de las 19:15, el técnico del Xeneize posee algunas inquietudes con respecto al armado del equipo.

Luis Advíncula y Eros Mancuso se están disputando el lateral derecho y Battaglia lo definirá horas antes del encuentro. ¿El posible XI? Rossi; Advíncula o Mancuso, Izquierdoz, Rojo, Fabra; Almendra, Campuzano, Ramírez; Cardona; Villa y Vázquez.

La primera baja de Boca para el próximo año

A pesar de que todavía falta para que se abra el mercado de pases, en Boca ya se confirmó la primera venta. Pero, para Riquelme, es una buena noticia de cara a lo que buscará incorporar.

Franco Cristaldo, quien estaba a préstamo en Huracán, continuará en Parque Patricios. Los dirigentes del Globo hicieron uso de la opción de compra fijada en 500 mil dólares por la mitad de la ficha.

Riquelme irá con todo por su obsesión para Boca

Luego de la venta de Cristaldo a Huracán, en el Xeneize se pusieron el overol para ir en búsqueda de su primer refuerzo. Riquelme quiere sumar un atacante de jerarquía e irá con todo por Roger Martínez.

El ariete colombiano quiere salir de América (México), con quien Boca ya negoció en enero y junio pasado, pero la oferta por el 50% fue rechazada. Desde las Águilas exigen una cifra de 7 millones de dólares, como mínimo.

¿Battaglia no sigue en Boca y Riquelme ya tiene a su reemplazante?

Debido a que el contrato del entrenador boquense finalizará en diciembre y aún no se confirmó su continuidad, Riquelme mantuvo un diálogo con uno de sus posibles reemplazantes.

"La relación con Riquelme es buena. Estuve en contacto para charlar de algunos jugadores y hablamos cada tanto de fútbol", manifestó Rodolfo Arruabarrena. Pero luego agregó, en diálogo con Radio Del Plata que "trabajo para mejorar, no sé si podría haber una oportunidad o no. No hay ninguna conversación conmigo. No hay nada real. Battaglia está demostrando la personalidad suficiente para llevar a Boca".