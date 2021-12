Para el próximo año, Battaglia tiene que definir si continuará ligado a Boca o si dará un paso al costado. Sin embargo, resta que se produzca la charla con Juan Román Riquelme, quien le plantearía seguir por un año más.

Además, el que puede armar las valijas es Villa. Pero, como si eso fuera poco, el futuro de Carlos Tevez estaría en un equipo de la Copa Libertadores, aunque no es Boca. ¿Vuelve a jugar y se cruza con el Xeneize?

La increíble confesión de Facundo Farías, la joya que mira Riquelme

De cara al 2022, Riquelme sueña con tener a Facundo Farías, la gran joya de Colón. Al día de la fecha, se la disputa con River, y fue el propio jugador de 19 años quien se refirió a las chances de jugar en alguno de los dos equipos más grandes del país.

“Sí, obvio. Es el mejor técnico del fútbol argentino y sería una linda experiencia”, sostuvo sobre jugar en River. Pero también afirmó, en diálogo con ESPN F360, que “me gustaría jugar en Boca. Ese día que fui, el estadio era una locura. Dan ganas”.

¿Tevez no juega más en Boca y sí lo hace para un rival de la Libertadores?

Después de que el Xeneize quedara eliminado ante Racing por la Copa de la Liga, el Apache no volvió a pisar un terreno de juego. Sin embargo, lo hará el próximo año.

Carlos Tevez será partícipe de la 'Noche Amarilla', donde Barcelona de Guayaquil presenta a sus refuerzos. Y como si fuera poco, el delantero podría quedarse en el conjunto ecuatoriano.

Sebastián Villa tiene las horas contadas en Boca

El extremo colombiano, protagonista de varios actos de indisciplina, quiere emigrar de Boca, pero sólo si es para jugar en el exterior. Riquelme está decidido a venderlo, pero solo por una suma cercana a los 12 millones de euros.

Y en las próximas horas, Dinamo Moscú haría una oferta similar a lo que pretenden desde Brandsen 805. ¿Se marchará hacia Rusia o deberá aguardar a otra propuesta?

La rompe en el fútbol argentino y quiere jugar en Boca

En el Xeneize saben que deberán buscar un zaguero central, ya que Carlos Zambrano y Lisandro López son los futbolistas que pueden marcharse. Y desde Florencio Varela le hicieron un guiño a Riquelme.

"Mis compañeros me joden, dicen que soy un jugador para River, pero el fanatismo que tengo por Boca es muy grande, lo llevo en la sangre. Pero no me llamaron ni Román ni Gallardo", reveló en Radio Continental, Adonis Frías, defensor de Defensa y Justicia que está en la mira del Xeneize.