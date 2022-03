El mundo Boca está repleto de noticias. Las 24 horas no alcanzan para un equipo de semejante magnitud, y después de la caída frente a Huracán, ya se puso el foco en el Superclásico ante River. Sí, a pesar de que faltan 15 días.

Sin Benedetto, Boca no puede: Huracán metió un triunfazo en La Bombonera

Por la 5ta fecha de la Copa LPF, Boca no tuvo a Darío Benedetto y cayó frente a Huracán. Flojo partido de los de Battaglia.

Cuando el reloj marcaba los 25 minutos del segundo tiempo, a través de la pelota parada, Huracán encontró la ventaja por un gran cabezazo de Matías Cóccaro, quien llegó a los 6 goles en los últimos 7 partidos que disputó con la camiseta del Globo.

El contundente pedido de La Bombonera para el Superclásico

Si bien aún quedan dos fechas, los simpatizantes del Xeneize comenzaron a palpitar el Superclásico que se jugará el próximo domingo 20 de marzo, con horario a confirmar por las autoridades de la Liga Profesional. Es que esta noche tuvo lugar el último compromiso azul y oro en La Bombonera antes de ir al Monumental para jugar contra el Millonario. Es por eso que la hinchada dejó un claro mensaje desde las tribunas y con los jugadores, sumado al CT de Battaglia, como destinatarios.

¿Boca pierde una importante figura ante River? "Lo mandaron a hacerse estudios"

Durante la previa del choque entre el Xeneize y el Globo, el periodista Diego Monroig alarmó a todos los fanáticos. "En la práctica del sábado, Benedetto sintió una molestia y no pudo llevarla a cabo. Fue desafectado y lo mandaron a hacerse estudios, y esperan resultados para su evolución", afirmó en la transmisión.

A pesar de que todavía no se han confirmado los resultados correspondientes, por estas horas se presume que se trataría de un desgarro y el Pipa podría perderse el partido más importante del fútbol argentino, donde Boca visitará a River el próximo domingo 20 de marzo, a las 20 horas. Una baja más que sensible para el Xeneize.

¿Lo encadenan a La Bombonera? Boca podría perder a un jugador muy querido

En la previa al partido entre Boca y Huracán, el Consejo de Fútbol se enteró que un jugador muy querido por la hinchada podría marcharse en el próximo mercado.

Así como hubo emisarios del City Group observándolo, también los habrá de Roma y Bayer Leverkusen. Sí, en junio próximo podría marcharse Exequiel Zeballos, quien es de los más queridos por la parcialidad boquense, y Juan Román Riquelme está al tanto de los sondeos que están realizando los italianos y los alemanes.

Un ídolo de Boca, enojado con Almendra por su actitud: "Hasta a mí me puso mal"

Alberto Márcico, un histórico del Xeneize, respaldó a Darío Benedetto y se mostró molesto con el juvenil. "Vi bien lo que dijo Benedetto, es algo que ya no tenía más remedio. Si esto hubiese tenido remedio, no sale a hablar el Pipa. Cuando te dice que es algo que no se aguantaba más, yo creo que el pibe se mandó un par de macanitas, eh. No pasa por alcahuetería ni nada por el estilo. Ahí el que se equivocó sin ninguna duda fue Almendra", sostuvo.

"Lo que dijo Benedetto fue para bancar al técnico. ¿Sabés qué tipo respetuoso es Sebastián? Hasta a mí me puso mal que le hayan dicho esas cosas a él. A mí me enojó lo de Almendra, totalmente", se sinceró Márcico. Y, en diálogo con Radio Trend Topic, sentenció: "Ya le dieron la posibilidad al pibe, no es la primera vez que hace esto. La mala educación no me gusta. Con Timoteo Griguol, Almendra no jugaba hace un año en Boca. En la primera que hizo, voló".